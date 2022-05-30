Законопроект о регулировании криптовалют могут внести в Думу до конца весенней сессии

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании криптовалют в РФ может быть внесён в Думу до окончания весенней сессии, сообщили в понедельник в пресс-службе палаты со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Депутаты рассчитывают на внесение этого законопроекта в Госдуму до конца весенней сессии", - процитировали журналистам слова Володина в пресс-службе Думы в понедельник.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что сегодня Володин провел совещание с участием руководителя рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют, вице-спикера Алексея Гордеева. Обсуждался проект закона о регулировании криптовалют, который сейчас рассматривается в правительстве с участием ЦБ, добавили в пресс-службе.

Последнее заседание Госдумы в весеннюю сессию, как ожидается, состоится в первой декаде июля.

Что может отсрочить внесение в Думу этого законопроекта

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что законопроект о цифровых валютах не появится в Госдуме в ближайшее время.

"Если говорить о криптовалюте, то законопроект подготовлен Минфином, направлен в правительство, сейчас он там на согласовании находится - третья или четвертая версия проекта дискутируется. Не думаю, что ближайшее время он появится в Госдуме, потому что там идут жаркие дискуссии, ну и скептицизма добавляет ситуация на криптовалютном рынке - биткоин здорово обвалился в последнее время", - сказал он в ходе интервью "Парламентской газете" в понедельник.

Глава комитета также считает, что власти США, подозревая, что криптовалюты могут использоваться для обхода антироссийских санкций, начали "зажимать" криптовалютный рынок. "Ну и есть подозрение, что американские спецслужбы контролируют оборот криптовалют, и нет никакого желания попадать под их незримое или зримое око при осуществлении всевозможных финансовых операций", - сказал глава комитета.

В конце февраля Минфин направил в правительство РФ проект федерального закона "О цифровой валюте", который законодательно прописывает нормы регулирования криптовалютного рынка в РФ, утвержденные ранее правительством. Согласно концепции Минфина, легализация криптовалютой инфраструктуры в РФ должна идти в увязке с банковской системой. Министерство предлагало легализовать работу российских криптобирж, P2P площадок, но вывод средств с них сделать возможным только через российские банки с универсальной лицензией, которые получат соответствующую лицензию и установят цифровой сервис "Прозрачный блокчейн" (от Росфинмониторинга).

Против легализации оборота в РФ криптовалют всегда выступал ЦБ.