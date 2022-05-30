Цветоводы попросили разрешить параллельный импорт луковиц цветов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация "Теплицы России" направила в Минпромторг письмо, в котором просит расширить перечень товаров для параллельного импорта в интересах цветоводов.

Согласно письму, в перечень необходимо включить луковицы цветочных растений (коды ТНВЭД 0601 10 и 0601 20). "Это имеет важное значение для производителей луковичных растений (тюльпаны, лилии, нарциссы, гиацинты и др.) на срезку. Посадочный материал для них всегда на 100% был импортным. У нас в стране производства луковиц нет", - говорится в письме.

Ранее член совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко, мнение которого распространила ассоциация, выражал недоумение по поводу того, что в перечень включен только посадочный материал в виде черенков и саженцев цветов и заявлял о необходимости поправить эту ситуацию. По его словам, импортозамещение в производстве цветов на срезку необходимо. "Но заместить импорт, который пока составляет 82% от объема рынка, можно только строительством новых тепличных комплексов и расширением существующих, на это потребуется около десяти лет", - говорил он.

Ассоциация "Теплицы России" объединяет более 230 предприятий, в их числе тепличные комбинаты, отечественные и зарубежные организации, работающие в сфере защищенного грунта.

По данным Минсельхоза, цветоводы РФ в 2021 году вырастили 338,9 млн штук цветов и бутонов, что на 21,4% больше, чем в 2020 году. С 2016 года (200,8 млн штук) производство цветов увеличилось на 68%.

Наиболее активно цветоводство развивается в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Калужской, Белгородской областях, Мордовии и Удмуртии, где 96% производственных мощностей занято розами, тюльпанами, герберами и хризантемами. Отрасль пользуется такой мерой господдержки, как льготное кредитование.

Механизм параллельного импорта в РФ начал действовать с 6 мая этого года.