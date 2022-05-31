В России в 2021 году более 62 тысяч табачных изделий изъято из оборота

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора в 2021 году изъяли из оборота свыше 62 тысяч штук табачных изделий, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Изъято из оборота более 62 тысяч штук табачных изделий, из них 46 872 импортного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за 2021 год было проинспектировано более 231 тысячи табачных изделий, из них 56 404 импортного производства.

В пресс-службе добавили, что в минувшем году Роспотребнадзор подал более 350 заявлений в суд о блокировке сайтов, продающих табачную продукцию через интернет.

"В 263 случаях судом были приняты решения о запрещении распространения соответствующей информации, 73 "торговые площадки" прекратили свою деятельность самостоятельно", - уточнили в ведомстве.