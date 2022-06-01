В Забайкалье начали проверку после опрокидывания легкого рейсового самолета при посадке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Самолет легкой авиации ТВС-2МС во время посадки в селе Красный Яр Забайкальского края опрокинулся на носовую часть, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В ведомстве уточняют, что инцидент произошел 31 мая на аэродроме в селе Красный Яр Тунгокоченского района. После совершения посадки при пробежке по взлетно-посадочной полосе произошло капотирование самолета (аварийное опрокидывание самолета на носовую часть).

"В числе пассажиров на борту воздушного судна находилось двое детей, при посадке никто не пострадал", - говорится в релизе.

Забайкальский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что самолет ООО "Аэросервис" выполнял коммерческий рейс по маршруту Чита - Тунгокочен - Юмурчен - Красный Яр.

"После приземления при пробеге произошло проваливание левого колеса в грунт с последующим зацеплением винтом земли. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и два пассажира", - отметили в надзорном ведомстве.

Приказом Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации в среду создана специальная комиссия для выяснения причин аварии.