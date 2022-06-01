Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:45

В Забайкалье начали проверку после опрокидывания легкого рейсового самолета при посадке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Самолет легкой авиации ТВС-2МС во время посадки в селе Красный Яр Забайкальского края опрокинулся на носовую часть, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В ведомстве уточняют, что инцидент произошел 31 мая на аэродроме в селе Красный Яр Тунгокоченского района. После совершения посадки при пробежке по взлетно-посадочной полосе произошло капотирование самолета (аварийное опрокидывание самолета на носовую часть).

"В числе пассажиров на борту воздушного судна находилось двое детей, при посадке никто не пострадал", - говорится в релизе.

Забайкальский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что самолет ООО "Аэросервис" выполнял коммерческий рейс по маршруту Чита - Тунгокочен - Юмурчен - Красный Яр.

"После приземления при пробеге произошло проваливание левого колеса в грунт с последующим зацеплением винтом земли. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и два пассажира", - отметили в надзорном ведомстве.

Приказом Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации в среду создана специальная комиссия для выяснения причин аварии.

Забайкалье Забайкальский край Росавиация ТВС-2МС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 1 июня

Военная операция на Украине

Матвиенко заявила о готовности Москвы к переговорам с Киевом и подписанию соглашения

Что произошло за день: вторник, 31 мая

Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser

В Москве одобрили решение об отмене референдума о присоединении Южной Осетии к РФ

В Думу внесли законопроект об отмене требования к беженцам сдавать паспорт

В Думу внесли законопроект об отмене требования к беженцам сдавать паспорт

Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку валюты

В ЦБ подтвердили возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Подсанкционные компании РФ могут получить право не избирать совет директоров