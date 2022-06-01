Песков пообещал разобраться с вопросом об уходе Юмашева с поста советника президента

Валентин Юмашев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию насчет ухода советника главы государства на общественных началах Валентина Юмашева со своей должности.

"Мне это нужно уточнять. Я, честно говоря, не видел. Но, поскольку это на общественных началах, то, вы сами понимаете, это такой статус особенный, он достаточно условный. Я уточню и вам тогда завтра сообщу", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию, ранее распространённую в СМИ.

При этом он не смог ответить на вопрос, когда Юмашев был в Кремле в последний раз или общался с президентом.