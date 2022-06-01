Возбуждено дело о гибели рабочего на месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего из-за пожара на нефтескважине Еты-Пуровского месторождения "Газпромнефти-Ноябрьскнефтегаза", сообщили в региональном управлении СК.

Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК).

По версии следствия, утром 31 мая рабочие занимались ремонтом скважины на кустовой площадке месторождения.

"В процессе ремонта из-за допущенных нарушений правил ведения работ произошло возгорание подъемного агрегата, в результате чего погиб 26-летний бурильщик коммерческой организации, еще двоим причинены телесные повреждения в виде термических ожогов", - говорится в сообщении.

Ранее "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" сообщила, что погиб и пострадали рабочие бригады капитального ремонта скважин АО "Сибирская сервисная компания". По версии компании на месторождении произошел выброс и возгорание нефтескважиной жидкости.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" обещала помочь пострадавшим и семье погибшего.

Еты-Пуровское нефтяное месторождение, одно из крупнейших на севере Западной Сибири, было открыто в 1982 году в районе Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Лицензия на разработку принадлежит компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - основное добывающее предприятие ПАО "Газпром нефть" и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.