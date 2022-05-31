Один человек погиб из-за возгорания на месторождении "Газпром нефти" на Ямале

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое получили травмы во время выброса и возгорания скважинной жидкости во время ремонта нефтескважины на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, принадлежащем АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"31 мая 2022 года на Еты-Пуровском месторождении при производстве плановых работ по подъему погружного оборудования бригадой капитального ремонта скважин АО "Сибирская сервисная компания" произошел выброс и возгорание нефтескважиной жидкости. Один сотрудник погиб, двое пострадали. Бортом санавиации пострадавших оперативно доставили в центральную городскую больницу г.Ноябрьск. В настоящее время скважина заглушена. На месте работает комиссия по расследованию причин произошедшего", - передала пресс-служба слова заместителя директора по производству филиала ремонта скважин АО "Сибирская сервисная компания" Дмитрия Новикова.

Заместитель генерального директора по производственной безопасности АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Ильмир Ташбулатов, слова которого также передала пресс-служба компании, добавил, что предприятие поможет пострадавшим и семье погибшего.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" оперативно доставил пострадавших на вертолете в больницу Ноябрьска. Оказываем необходимую поддержку медикам для лечения. Предприятие поможет пострадавшим и семье погибшего", - сказал Ташбулатов.

Следственное управление СКР по ЯНАО сообщает, что Пуровский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту гибели одного человека и травмирования еще двух на месторождении. В настоящее время на отдаленную от населенных пунктов территорию выдвинулась следственно-оперативная группа.

Еты-Пуровское нефтяное месторождение, одно из крупнейших на севере Западной Сибири, было открыто в 1982 году в районе Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Лицензия на разработку принадлежит компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" – основное добывающее предприятие ПАО "Газпром нефть" и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.