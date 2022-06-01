Возбуждено дело после гибели женщины при взрыве газа в Подмосковье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили по факту гибели женщины и госпитализации еще двух человек в результате взрыва газа в квартире в одном из домов в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам представитель регионального главка следственного комитета Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - отметила Врадий.

По предварительным данным, 1 июня в одной из квартир, расположенных на третьем этаже дома в Мытищах, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате погибла 32-летняя местная жительница, а также были госпитализированы ребенок и женщина, проживающие в других квартирах.

В доме обрушилась межквартирная перегородка, а также выбиты стекла и оконные рамы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, добавила Врадий.