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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

Возбуждено дело о подкупе при поставке саженцев для парка Монрепо

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следователи выявили факт коммерческого подкупа при поставке посадочных материалов для парка Монрепо в Выборге, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.

Дело о коммерческом подкупе в крупном размере (п. "г" ч. 7 ст. 204 УК) возбуждено проотив замруководителя контрактной коммерческой организации - АО "ПО "Возрождение".

По версии следствия, 31 мая подозреваемый незаконно получил от гендиректора подрядной организации 950 тысяч рублей за беспрепятственное подписание накладных и актов выполненных работ по договору на поставку посадочных материалов для благоустройства Монрепо.

Подозреваемый задержан, меру пресечения ему еще не определили.

Монрепо - единственный в России скальный пейзажный парк, площадью 161,4 га. С конца 1980-х годов - государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

Выборг Монрепо СКР Ленинградская область
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