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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

В РФ за сутки COVID-19 выявили у 4 262 человек

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 262 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

К утру среды прирост составлял 4 151 случай.

Госпитализированы за минувшие сутки 1 965 человек. Увеличение количества попавших в больницы произошло в 27 субъектах РФ, снижение - в 53 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

Скончались 85 человек, накануне штаб сообщал о 83 умерших.

Выздоровело за сутки 4 976 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 339 тыс. 776 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 тыс. 285 умерших и 17 млн 749 тыс. 960 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июня 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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