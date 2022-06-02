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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Свердловской области возник дефицит мест в детских лагерях отдыха

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области перестало хватать загородных детских лагерей отдыха, сообщил представитель министерства образования и молодежной политики Сергей Карсканов. Он связал это "с ростом численности детского населения".

Из-за создавшейся проблемой в 2022 году в регионе решили сократить продолжительность смен в таких лагерях.

"Если раньше мы строго придерживались смен оздоровительных - 21 день, с точки зрения оздоровления это совершенно правильно и оправдано, то сегодня, с целью охвата максимального количества детей летним отдыхом, смены у нас и 21 день, и значительно меньше - 14, 10, и есть даже смены в семь дней", - рассказал он и добавил, что смены сокращают только для того, чтобы дать возможность побывать в лагерях как можно большему количеству детей.

Карсканов предположил, что лагерей, "наверное, никогда не будет достаточно".

Для решения проблемы в области решили реконструировать один из лагерей, а также "готовы рассматривать любые частные инициативы" и рассматривают возможность государственно-частного партнерства, сообщил представитель министерства.

"У нас заявились достаточно серьезные компании, которые готовы рассмотреть возможность возведения современных оздоровительных лагерей на территории региона с наполняемостью не менее 300 человек круглогодичного действия. Буквально на следующей неделе мы проведем заседание с главами и с представителями компании для уточнения всех возможностей. В случае положительного решения в ближайшие два-три года, я думаю, что у нас количество лагерей в реестре увеличится", - сказал Карсканов.

Сокращение продолжительности смен коснулось и екатеринбургских загородных лагерей. Как сообщила замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, всего в городе в этом году будет работать 18 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, где отдохнут, как ожидается, более 25 тысяч детей.

"Действительно, у нас есть в этом году смены разной продолжительности в загородных лагерях. Если в городских смены все - по 21 дню, то в загородных лагерях есть смены абсолютно во всех 18 лагерях по 21 дню, но есть и более короткие смены по 14 и по семь дней", - сказала Сибирцева, уточнив, что семидневные смены чаще всего - это смены профильной направленности и творческие.

В Свердловской области в реестре 1272 организации отдыха и оздоровления.

Свердловская область Сергей Карсканов Екатеринбург Екатерина Сибирцева
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