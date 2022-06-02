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Суд отказался отсрочить решение о ликвидации центра "Мемориал"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство о приостановке ликвидации правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" (внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как организация уже исключена из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Мосгорсуд отказал ПЦ "Мемориал" в удовлетворении ходатайства о приостановке ликвидации", - сообщается в телеграм-канале "Мемориала".

Согласно опубликованному организацией определению от 2 июня, суд счел, что решение ЕСПЧ не может служить основанием для предоставления отсрочки ликвидации "в связи с фактическим исполнением требований решения Московского городского суда от 29 декабря 2021 года".

"Главным управлением Министерства юстиции РФ по городу Москве от 6 мая 2022 года вынесено распоряжение 3352 об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц сведений о Межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал", ликвидированной по решению суда", - говорится в документе.

Уже 18 мая в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении юрлица ПЦ "Мемориал", таким образом решение о ликвидации организации считается исполненным, говорится в определении суда.

22 марта Верховный суд РФ также отказал просветительскому обществу "Мемориал" в отсрочке решения о ликвидации, обоснованной решением ЕСПЧ. Как сообщалось, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после обращения ПЦ "Мемориал" предписал российским властям приостановить исполнение судебных решений о ликвидации организаций до рассмотрения в Страсбурге их жалоб на закон об иностранных агентах.

Ликвидация ПЦ "Мемориал" в РФ

29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днем ранее Верховный суд РФ также ликвидировал по иску Генеральной прокуратуры РФ международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

5 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Мосгорсуда о ликвидации ПЦ "Мемориал". Таким образом, решение о ликвидации вступило в силу. Решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" вступило в силу ранее - 28 февраля.

8 апреля пресс-служба историко-просветительского общества "Мемориал" сообщила, что по требованию Минюста РФ организация была досрочно исключена из ЕГРЮЛ, что не позволяет ей завершить процесс ликвидации и рассчитаться со своими сотрудниками и внешними партнерами. НКО намерено обжаловать это решение в суде.

Мосгорсуд Мемориал
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