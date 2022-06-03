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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Акции "Яндекса" ускорили падение на новостях о санкциях ЕС против Воложа

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" к вечеру в пятницу ускорили падение на "Мосбирже" после известий, что сооснователь и CEO "Яндекса" Аркадий Волож включен в санкционный список Евросоюза.

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На "Мосбирже" к 15:40 по московском времени акции "Яндекса" упали до 1538,4 рубля (-3,4%), минимум сделок составил 1515 рублей (-4,8%) - минимум с конца апреля; объем торгов превысил 0,507 млрд рублей.

Как говорится в официальном журнале Евросоюза, Волож - один из ведущих бизнесменов, направление которого обеспечивает "существенный источник дохода правительству РФ".

До этого санкции ЕС были введены в отношении Тиграна Худавердяна - тогда он занимал пост управляющего директора компании. После этого Худавердян покинул свой пост и вышел из совета директоров "Яндекса".

Помимо этого, в санкционный список Евросоюза попали крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков ПАО "КАМАЗ" и основной актив автомобилестроительного ПАО "Соллерс Авто" - Ульяновский автозавод (УАЗ).

Тем не менее, реакция акций "КАМАЗа" (-0,7%) и "Соллерса" (-0,6%) в пятницу была слабо негативной.

ЕС Яндекс Аркадий Волож
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