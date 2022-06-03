МИД РФ заявил протест послу Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Посол Шри-Ланки в Москве Дж. А. Лиянаге была вызвана в пятницу в МИД России.

"Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета "Аэрофлота", готовившегося к вылету в Москву", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Призвали ланкийскую сторону в сжатые сроки урегулировать эту проблему во избежание ее негативного влияния на традиционно дружественные двусторонние отношения", - отметили в МИД РФ.

Как сообщалось, в четверг утром Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся и был перенесен на утро пятницы.

В пятницу самолету компании также не удалось вылететь в РФ. Местные СМИ сообщили, что высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий A330 "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

Рейс был отменен "в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки", поясняли в пресс-службе "Аэрофлота". Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня. Пассажиры рейса размещены в гостиницу и "будут проинформированы контакт-центром "Аэрофлота" о времени вылета в Москву".