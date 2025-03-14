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Прокуратура Москвы направила следствию материалы для возбуждения дела против Чичваркина

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура направила следствию материалы для возбуждения дела в отношении признанного иноагентом российского бизнесмена Евгения Чичваркина за невыполнение обязанностей, наложенных этим статусом.

Прокуратура Москвы установила, что Чичваркин "был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), однако с 4 по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом", выполняющим функции иноагента, сказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чичваркина по ч. 2 ст. 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

47-летний Чичваркин - сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года проживает в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. В 2022 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. По данным Минюста, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Москва Евгений Чичваркин
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