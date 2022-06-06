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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Суд отказался смягчить наказание "личному киллеру уральского рейдера"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Тагиле (Свердловская область) отказался удовлетворить ходатайство защиты осужденного за несколько убийств Виталия Пильщикова о замене на более мягкий вид наказания оставшегося у него срока в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"На основании заключения прокурора осужденный за убийство предпринимателей, охранника, сотрудника полиции и незаконный оборот оружия продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, Пильщиков ранее был приговорен к 24 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, также он должен был выплатить штраф в 1 млн рублей. Суд признал его виновным по пунктам "а,в,г,д,з,н" статьи 102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах), статье 191.2 УК РСФСР (посягательство на жизнь работника милиции), части 3 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства), части 3 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенные организованной группой). На свободу из колонии он должен будет выйти в феврале 2028 года.

"В средствах массовой информации Виталий Пильщиков фигурировал как "личный киллер уральского рейдера Павла Федулева", - отмечает пресс-служба.

Уральский бизнесмен Павел Федулев был осужден за организацию заказных убийств. В мае 2011 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

В марте 2022 года Чусовской городской суд Пермского края по его ходатайству изменил ему вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение.

Нижний Тагил Свердловская область
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