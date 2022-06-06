В Кремле отметили, что никогда ранее не считали Финляндию и Швецию угрозой для РФ

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Москва никогда ранее не рассматривала Финляндию и Швецию в качестве угроз, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на высказывания главы государства Владимира Путина.

Так он прокомментировал слова главы службы безопасности Финляндии Антти Пелттари о том, что после заявки Хельсинки на вступление в НАТО Москва не предприняла никаких шагов, чтобы этому воспрепятствовать.

"Я хочу напомнить слова президента Путина, что ни для Финляндии, ни для Швеции РФ никогда не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявление представителя Хельсинки.

В мае стало известно, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО.