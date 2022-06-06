Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Прокуратура сможет оспаривать сделки, совершенные в обход введенных Россией санкций

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прокуроры смогут обращаться в суды с исками о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением введенных Россией санкций, говорится в подготовленном ко второму чтению правительственном законопроекте о расширении полномочий прокуроров.

Изменения предлагается внести в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ и статью 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Обновленная редакция статьи 52 АПК предусматривает, что прокуроры вправе обращаться в суд "с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Также прокуроры смогут вступать в рассматриваемые судами дела, если выявятся признаки того, что спор инициирован для обхода мер воздействия на недружественные страны либо возник из совершенной для этого мнимой или притворной сделки.

В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное - возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (статья 167 Гражданского кодекса РФ).

Законопроект (№1192314-7) о расширении полномочий прокуроров правительство внесло в Госдуму год назад.

Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белгородский губернатор сообщил о пожаре и взрывах под Белгородом

Завуча екатеринбургского лицея уволили после скандала с танцем учеников

Российский журналист Солдатов объявлен в розыск

ВС рассмотрит ходатайство Москальковой об освобождении ректора "Шанинки" из СИЗО

ВС рассмотрит ходатайство Москальковой об освобождении ректора "Шанинки" из СИЗО

В РАН обеспокоены планами "Роскосмоса" включить отключенный Германией телескоп eROSITA

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Красноярскому студенту назначили лечение за подготовку к убийству однокурсников

В Кремле отметили, что никогда ранее не считали Финляндию и Швецию угрозой для РФ

В Кремле отметили, что никогда ранее не считали Финляндию и Швецию угрозой для РФ
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в РФ опустилась до минимума с апреля 2020 года

Заболеваемость COVID-19 в РФ опустилась до минимума с апреля 2020 года

Москалькова заявила, что в РФ находятся более 1,4 млн беженцев

Москалькова заявила, что в РФ находятся более 1,4 млн беженцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });