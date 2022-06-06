Прокуратура сможет оспаривать сделки, совершенные в обход введенных Россией санкций

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прокуроры смогут обращаться в суды с исками о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением введенных Россией санкций, говорится в подготовленном ко второму чтению правительственном законопроекте о расширении полномочий прокуроров.

Изменения предлагается внести в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ и статью 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Обновленная редакция статьи 52 АПК предусматривает, что прокуроры вправе обращаться в суд "с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Также прокуроры смогут вступать в рассматриваемые судами дела, если выявятся признаки того, что спор инициирован для обхода мер воздействия на недружественные страны либо возник из совершенной для этого мнимой или притворной сделки.

В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное - возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (статья 167 Гражданского кодекса РФ).

Законопроект (№1192314-7) о расширении полномочий прокуроров правительство внесло в Госдуму год назад.