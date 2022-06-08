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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Турист из Калининграда разбился, упав со скалы на байкальском острове Ольхон

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело туриста, пропавшего в районе мыса Хобой на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области. Об этом сообщается в среду на странице Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России во "ВКонтакте".

"Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 июня.

По словам очевидцев, погибший – житель Калининграда 1983 года рождения – накануне в поселке Хужир познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой он отошел от группы, чтобы сделать фотокадры, после чего его не видели.

Спасатели спустили тело туриста к воде и катером доставили до паромной переправы, где передали сотрудникам полиции.

Калининград
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