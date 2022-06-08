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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

В Екатеринбурге будут судить бывшего почетного консула Сейшельских островов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Свердловский главк МВД направил в суд дело в отношении бывшего почетного консула Сейшельских островов и его супруги по делу о незаконном переводе денег за рубеж. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

"Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области окончено расследование уголовного дела, связанного с незаконным переводом денежных средств за рубеж в особо крупном размере. Фигурантами громкого дела являются местная жительница 1985 года рождения, а также мужчина 1978 года рождения, бывший почетный консул Сейшельских островов. Материалы направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении .

По данным Горелых, в 2016-2018 годах обвиняемые совершили порядка 50 банковских операций, переведя на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей. При этом, как установили следователи, для реализации своего замысла супруги заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые гражданам в зависимости от цели путешествия.

"Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось", - пояснил Горелых.

Уголовное дело расследовалось по пункту "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Как уточнил Горелых, один из обвиняемых был почетным консулом Сейшельских островов в 2009-2017 годах.

Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы. До вынесения приговора они находятся под подпиской о невыезде, отметил Горелых.

Екатеринбург
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