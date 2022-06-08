Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло до 3 646

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 646 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 387.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 618 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,3%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 26 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 79 человек, накануне штаб сообщал о 73 умерших.

Выздоровели за сутки 4 737 человек, или на 7,8% меньше в сравнении с 7 июня.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 362 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 736 умерших и 17 777 625 выписанных.