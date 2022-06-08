Дума приняла закон о праве на товарный знак для самозанятых

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении круга правообладателей товарных знаков.

Закон вводит обязательную государственную регистрацию залога исключительного права на зарегистрированные в Роспатенте программу для ЭВМ или базу данных.

Согласно закону право на товарный знак может принадлежать не только юрлицам, но и гражданам, в том числе осуществляющим отдельные виды предпринимательской деятельности без образования юрлица и без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – самозанятым гражданам.

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.