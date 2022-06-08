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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Принят закон о праве прокуратуры оспаривать сделки, совершенные в обход российских санкций

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет прокуроров полномочиями обращаться в суды с исками о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением объявленных Россией санкций.

Изменения (№1192314-7) вносятся в ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ и ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Обновленная редакция ст. 52 АПК предусматривает, что прокуроры будут вправе обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.

Прокуроры также смогут вступать в рассматриваемые судами дела, если выявятся признаки того, что спор инициирован для обхода мер воздействия на недружественные страны либо возник из совершенной для этого мнимой или притворной сделки.

В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное - возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 Гражданского кодекса РФ).

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Госдума
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