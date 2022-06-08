Для депутата Белоусова запросили 14 лет колонии по делу о крупной взятке

Для его 80-летней тещи гособвинение просит четыре года колонии

Вадим Белоусов Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам колонии строгого режима о делу о коррупции, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Мосгорсуда.

Также обвинение просит назначить Белоусову штраф в размере 500 млн руб. с лишением на 15 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе. Кроме того, прокуратура просит суд лишить Белоусова государственной награды - медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Для другой фигурантки дела - бывшего главного бухгалтера челябинского "Первого хлебокомбината" и, как сообщалось, тещи Белоусова Маргариты Бутаковой - с учетом 80-летнего возраста и наличия хронических заболеваний - гособвинение запросило четыре года колонии общего режима со штрафом в 500 млн руб.

Подсудимым вменяется особо крупное взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно фабуле дела, с 2010 по 2014 годы фигуранты дела в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку на общую сумму в 3 млрд руб. от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", Белоусов - бывший совладелец и член совета директоров АО "Макфа", бывший совладелец и председатель совета директоров входящего в холдинг "Макфа" ОАО "Первый хлебокомбинат".

Юревич - основатель "Макфы" - находится за рубежом и объявлен в розыск.