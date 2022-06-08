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Суд сократил срок в колонии экс-депутату гордумы Екатеринбурга Плаксину

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд изменил приговор по уголовному делу экс-депутата Екатеринбургской городской думы и застройщика Игоря Плаксина, сообщает пресс-служба суда.

"Суд незначительно снизил установленную сумму ущерба по второму эпизоду и снизил на месяц срок отбытия наказания по преступлению в отношении дольщиков. Общий срок наказания составил 5 лет и шесть 11 месяцев", - говорится в пресс-релизе.

В сентябре 2021 года суд в Екатеринбурге приговорил Плаксина к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации областной прокуратуры, в 2016 году он похитил свыше 258 млн рублей, которые в качестве аванса получило подконтрольное ему ООО "Стройуниверсал" за работы по реконструкции промышленных мощностей АО "Завод "Пластмасс" в Копейске (Челябинская область), поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы.

В 2013-2018 годах он также похитил более 2,3 млрд рублей, поступивших от граждан и юридических лиц по договорам паевого участия и участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Екатеринбурге.

Екатеринбург Игорь Плаксин
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