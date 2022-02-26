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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе своего сайта хакерами из Anonymоus

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли сообщения о том, что сайт Минобороны РФ был взломан хакерами.

"Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Военные назвали примитивным фейком распространяемую в соцсетях информацию о взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны России и "похищении" персональных данных сотрудников ведомства.

"Никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников Минобороны России на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам не известно", - говорится в сообщении.

В минувший четверг созданный по указу ФСБ России Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на фоне проводимой военной операции на Украине.

Уровень этой угрозы в НКЦКИ оценили как критический.

"Атаки могут быть направлены на нарушение функционирования важных информационных ресурсов и сервисов, нанесение репутационного ущерба, в том числе в политических целях", - сообщал НКЦКИ.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
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