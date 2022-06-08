Экс-глава управления зданиями Минэкономразвития РФ получил пять лет условно

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывшего начальник ФБУ "Управление административными зданиями Минэкономразвития России" Александр Страх приговорен к пяти годам колонии условно за злоупотребление полномочиями" с ущербом более 140 млн рублей.

"Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя столицы Александра Страха. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - сообщили в среду в столичной прокуратуре.

В чем обвиняли бывшего начальник ФБУ

По данным следствия, "Страх, являясь начальником ФБУ "Управление административными зданиями Министерства экономического развития Российской Федерации", заключил с ООО "ГК-Техстрой-2" госконтракт на реконструкцию комплекса "Детский оздоровительный лагерь "Солнечный".

"Зная, что часть работ по контракту не была выполнена, с июля 2011 года по май 2013 года чиновник дал соответствующие указания сотрудникам бухгалтерии об оплате предоставленного подрядчиком и подписанного им счета на оплату, а также авансового платежа по дополнительному соглашению с подрядчиком", - отмечается в сообщении.

В результате противоправных действий Страха учреждению причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 142 млн рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Страха к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего о возмещении ущерба на сумму более 142 млн рублей.