Пожар на полиэтиленовом заводе на площади 1,2 тыс. кв. м произошел в Тульской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел на территории предприятия по производству полиэтилена в Дубенском районе Тульской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

"Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь возгорания на открытой площадке по хранению продукции составила 600 кв. метров, в частично эксплуатируемом здании склада - 580 кв. метров.

К тушению пожара привлекались восемь расчетов и две единицы специальной техники.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на административное здание, два склада и производственные помещения.

Как сообщил в соцсетях глава администрации МО Дубенский район Кирилл Гузов, пожар произошел на предприятии "ИзоРулон".

Предприятие занимается производством вспененного полиэтилена ППЭ, тепло-вибро-звукоизоляционных матов, компенсационных матов для прокладки туннелей, теплотрасс. Также компания производит исходные материалы для детских и туристических ковриков, спортивного инвентаря.