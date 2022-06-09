Более тонны алкоголя изъято в первом квартале 2022 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - За 1-й квартал 2022 года из оборота было изъято более 1,2 т алкогольной продукции, не соответствующей заявленным физико-химическим и микробиологическим показателям, сообщает в четверг Роспотребнадзор.

"По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора изъято из оборота 239 партий объемом более 1,2 т алкогольной продукции", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего за указанный период по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных веществ было исследовано более 13 тысяч проб, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

При этом 1,48% от общего числа проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, а 1,35% - заявленным физико-химическим характеристикам, добавили в ведомстве.