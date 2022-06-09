Сотня иностранных студентов отказалась от квот на обучение в России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россотрудничество не фиксирует большого количества отказов иностранных студентов от квот правительства РФ на обучение, сообщил замруководителя федерального агентства Павел Шевцов.

"В этом году (квота предусмотрена для - ИФ) 23 тысяч иностранных студентов. На данный момент мы не видим большого отзыва заявок", - сказал Шевцов на Европейско-Азиатском правовом конгрессе, который проходит в Екатеринбурге 9-10 июня.

По его словам, к настоящему моменту фиксируется порядка 100 отказов иностранных студентов. "Это одни из самых лучших показателей за последние годы", - подчеркнул Шевцов.

Как сообщается на сайте Минобрнауки РФ, количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте правительства РФ, в 2022 году составит 23 тысячи мест, в 2023 году - 30 тысяч мест. В 2021 году годовая квота для иностранных студентов не превышала 18 тысяч мест.