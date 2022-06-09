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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Житель Норильска приговорен к девяти годам колонии за склонение земляка к терроризму

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд приговорил 48-летнего жителя Норильска к девяти годам колонии строгого режима за призывы к терактам и пропаганду терроризма, сообщило управление ФСБ по Красноярскому краю.

Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

По версии следствия, он переписывался в Telegram c другим жителем Норильска и склонял его к совершению терактов. Он присылал собеседнику фотографии и видеозаписи с боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и призывал его размещать в интернете материалы о них, а также перечислять им деньги.

Норильск ФСБ ИГ Красноярский край
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