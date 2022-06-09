Петербуржец задержан по делу о надругательстве над флагом России
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о надругательстве над российским флагом возбуждено в отношении жителя Петербурга, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.
Производство ведется по ст.329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ).
По версии следствия, 6 июня 32-летний безработный мужчина в нетрезвом состоянии снял российский триколор, установленный на фасаде жилого дома в Выборгском районе города.
Полицейские задержали мужчину на месте преступления. Флаг изъяли.