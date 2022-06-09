Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Петербуржец задержан по делу о надругательстве над флагом России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о надругательстве над российским флагом возбуждено в отношении жителя Петербурга, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Производство ведется по ст.329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ).

По версии следствия, 6 июня 32-летний безработный мужчина в нетрезвом состоянии снял российский триколор, установленный на фасаде жилого дома в Выборгском районе города.

Полицейские задержали мужчину на месте преступления. Флаг изъяли.

Петербург МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думе опровергли разработку законопроекта о налоге на домашних животных

В Думе опровергли разработку законопроекта о налоге на домашних животных

"АвтоВАЗ" еще на неделю отложил запуск всего автосборочного производства в Тольятти

"АвтоВАЗ" еще на неделю отложил запуск всего автосборочного производства в Тольятти
Военная операция на Украине

Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Хотмыжск

VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов

VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов

Что произошло за день: среда, 8 июня

Сергей Миронов подтвердил, что его машина сбила курьера в Москве

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

"Газпром" подтвердил отзыв согласия Шредера на выдвижение в СД концерна

Суд Петербурга арестовал экс-священника Курмоярова по делу о фейках о ВС РФ

Вещание радиостанции "Коммерсантъ FM" восстановлено после атаки хакеров

Вещание радиостанции "Коммерсантъ FM" восстановлено после атаки хакеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });