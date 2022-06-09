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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

В Ингушетии будут судить пенсионера, насмерть сбившего полицейского

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 60-летнего жителя села Али-Юрт, насмерть сбившего мужчину на своем автомобиле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"По версии следствия, мужчина 4 февраля 2022 года на автомобиле "ЛАДА 211140", следуя по проезжей части улицы Кулиева в Магасе, на нерегулируемом пешеходном переходе, нарушая правила дорожного движения, совершил наезд на 24-летнего пешехода", - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, после инцидента водитель, не дожидаясь прибытия полиции, уехал с места ДТП на другой машине.

От полученных тяжелых травм молодой человек скончался в больнице, не приходя в сознание.

Действия пенсионера были квалифицированы по п. "б" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд.

Между тем информированный источник пояснил "Интерфаксу", что жертвой ДТП стал сотрудник полиции, который после работы вышел из здания республиканского МВД и решил перейти дорогу по пешеходному переходу, чтобы отправиться домой. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ингушетия МВД
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