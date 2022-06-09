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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Самарские студенты создали "грелку-чехол" для защиты смартфонов от морозов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Самарские студенты разработали "грелку" для смартфонов, которая продлевает время работы гаджетов зимой, сообщает в четверг пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Самарский греющий чехол - SmartSaver - выполнен из ударопрочного водонепроницаемого материала и позволяет смартфону работать зимой на улице непрерывно в течение нескольких часов при температуре минут 20 градусов.

По данным пресс-службы, самарскую разработку отличает конструкция и материалы: чехол изготовлен из особого вида пенополиэтилена и водонепроницаемой ткани со специальной пропиткой и закрывает смартфон со всех сторон, в том числе и экран.

"Наше устройство отличается конструкцией и примененными материалами, которые ранее при изготовлении таких чехлов никогда не использовались. Благодаря этому наша разработка защищает телефон от более низких температур и позволяет гаджету работать на морозе гораздо дольше, чем при использовании других подобных устройств. Кроме того, наш чехол значительно легче по весу (78 граммов без внешнего аккумулятора - ИФ), и так как он герметичен, он защищает телефон не только от мороза, но и от сильных осадков в виде дождя или снегопада. При этом чехол не мешает управлять смартфоном", - приводятся в сообщении слова руководителя группы разработчиков, студентки Самарского университета им. Королёва Регины Асадулиной.

Устройство прошло первые испытания, в планах разработчиков получение патента.

Согласно бизнес-плану, в случае получения финансирования партия SmartSaver может поступить в продажу уже в начале следующего года. Предполагается выпускать чехлы для смартфонов с экраном 5-6 и 6,1-7 дюймов. Их цена будет не выше средней стоимости зарубежных аналогов, предполагаемых на рынке по ценам от двух до шести тысяч рублей.

Отмечается, что проект был оформлен в виде стартапа студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Самарского государственного технического университета и представлен к защите в качестве выпускной квалификационной работы.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
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