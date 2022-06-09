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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

ВС РФ предложил обсудить повышение порогов ущерба по экономическим преступлениям

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ инициировал обсуждение идеи повысить пороговые значения суммы ущерба по преступлениям в сфере экономический деятельности, от которых зависит строгость наказания.

"Предлагается обсудить возможность повышения предусмотренных главой 22 Уголовного кодекса (УК) РФ сумм ущерба по преступлениям в сфере экономический деятельности", - сказал в четверг глава ВС РФ Вячеслав Лебедев в ходе совещания делегатов X Всероссийского съезда судей и председателей судов Дальневосточного федерального округа.

Он не назвал возможные новые пороговые значения ущерба.

Размер ущерба влияет на тяжесть назначаемого наказания осужденному. К примеру, за уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК) в крупном размере (15-45 млн рублей) грозит лишение свободы до двух лет, а если ущерб для казны превысил 45 млн рублей (особо крупный размер) - до шести лет заключения.

Также Лебедев предложил обсудить "возможность расширения перечня уголовных дел, по которым применяется исключительный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а также уменьшения сумм залога, назначаемого судом в качестве меры пресечения".

ВС РФ
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