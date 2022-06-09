ВС РФ концептуально поддержал запрет участникам сделок выбирать суд для тяжб

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России концептуально поддерживает идею отказа от института договорной подсудности, который позволяет сторонам сделки в соглашении определить конкретный суд для разрешения возможных споров, заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев.

Он сказал это на совещании делегатов X Всероссийского съезда судей и председателей судов Дальневосточного федерального округа.

По его словам, предложения исключить институт договорной подсудности выдвинули дальневосточные арбитражные суды.

Лебедев считает, что возможность установления подсудности спора по соглашению сторон должна быть сохранена в отношении дел с участием иностранных лиц.

Подобную инициативу несколько лет назад ВС озвучивал сам и даже внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Тогда суд объяснял это стремлением устранить неравномерное распределение дел между судами и говорил, что наличие у сторон права на изменение подсудности спора практически по всем делам без какого-либо ограничения приводит к необоснованному возрастанию нагрузки на суды Москвы и области, а также Петербурга. Депутаты тогда не поддержали этот законопроект.