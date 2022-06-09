Житель Красноярска получил 15 лет колонии за нападение с ножом на ребенка

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Советский суд Красноярска приговорил к 15 годам колонии колонии местного жителя, который ранил ножом девятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, вечером 8 апреля 2021 года пьяный мужчина услышал на лестничной площадке шум и вышел с ножом в руках из квартиры. В это время на площадке находился девятилетний мальчик, который шел к своему другу. Увидев нетрезвого мужчину, ребенок закричал. Осужденный затащил мальчика в квартиру и запер дверь на замок.

Опасаясь ответственности за содеянное, он ударил ребенка ножом в шею и лицо. При этом мальчик активно сопротивлялся и кричал. Соседи, услышав шум и крики ребенка, стали стучаться в квартиру, а потом удерживали нападавшего до приезда полицейских.

Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Осужденный признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство малолетнего ребенка, сопряженное с похищением) и по п." д" ч. 2 ст.1 26 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).