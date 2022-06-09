Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Житель Красноярска получил 15 лет колонии за нападение с ножом на ребенка

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Советский суд Красноярска приговорил к 15 годам колонии колонии местного жителя, который ранил ножом девятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, вечером 8 апреля 2021 года пьяный мужчина услышал на лестничной площадке шум и вышел с ножом в руках из квартиры. В это время на площадке находился девятилетний мальчик, который шел к своему другу. Увидев нетрезвого мужчину, ребенок закричал. Осужденный затащил мальчика в квартиру и запер дверь на замок.

Опасаясь ответственности за содеянное, он ударил ребенка ножом в шею и лицо. При этом мальчик активно сопротивлялся и кричал. Соседи, услышав шум и крики ребенка, стали стучаться в квартиру, а потом удерживали нападавшего до приезда полицейских.

Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Осужденный признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство малолетнего ребенка, сопряженное с похищением) и по п." д" ч. 2 ст.1 26 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Красноярск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Думе предложили запретить митинги и демонстрации у зданий органов власти

Думе предложили запретить митинги и демонстрации у зданий органов власти

Промсвязьбанк подтвердил начало работы в Донецкой и Луганской народных республиках

В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

Военная операция на Украине

В СКР сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров с "Азовстали"

В СКР сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров с "Азовстали"

Российские туристы раскупили места на рейсах в Турцию до середины лета

Российские туристы раскупили места на рейсах в Турцию до середины лета

В РФ заявили об отсутствии договоров с Турцией и Ближним Востоком по украинскому зерну

Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева

В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });