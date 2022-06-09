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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Группа московских альпинистов запросила помощь спасателей на Эльбрусе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись к группе альпинистов из Москвы, попросивших о помощи из-за ухудшения погоды на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС России по КБР в четверг.

"Сегодня в 15:45 поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус, на высоте 5300 метров, из-за плохих погодных условий группа альпинистов из Москвы в составе четырех человек попросила о помощи", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, альпинисты предварительно зарегистрировали свой маршрут.

К поисково-спасательным работам привлечены 11 человек и три единицы техники.

Кабардино-Балкария МЧС Москва
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