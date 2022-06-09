Участников нападения на готовившего обращение к Путину экоактивиста приговорили к колонии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сосновский районный суд Тамбовской области признал виновными в совершении ряда преступлений четверых участников нападения на местного экоактивиста, сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что в июне 2021 года неустановленное лицо обратилось к жителю города Мичуринска с предложением организовать за оплату слежку за местным экоактивистом. Мужчина согласился и привлёк к работе троих подельников.

Нападение на экоактивиста в Тамбовской области

В конце июня заказчик перевёл одному из подсудимых деньги и предложил за новую сумму напасть на эколога, порвать на нём одежду и распылить в лицо перцовый баллончик. Организатор согласился. Избить активиста согласились трое ранее следивших за ним злоумышленников.

Подготовив спортивные костюмы, балаклавы и аэрозоль, 1 июля они напали на эколога. Его сын попытался оттащить от отца нападавших, но испугался ножа, который достал один из них. Этим же ножом один из нападавших несколько раз ударил активиста в грудь. Кроме того, в лицо отца и сына злоумышленники распылили перцовый баллончик. Нападавшие скрылись только после того, как на улицу выбежала супруга потерпевшего. Позже все злоумышленники были задержаны полицией.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Наказание участникам нападения

Суд приговорил организатора нападения к трём годам колонии общего режима. Двум его подельникам суд назначил 2 года и 2 года 6 месяцев исправительного учреждения общего режима соответственно.

Четвёртый нападавший признан виновным по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда на общую сумму в 200 тыс. рублей.

Чем прославился этот экоактивист

Ранее сообщалось, что пострадавший активист вместе с жителями села подготовил обращение на "прямую линию" президента РФ с просьбой не допустить строительство мусорного полигона рядом с их домами. С ним связались из редакции "прямой линии" и попросили быть готовыми выйти в эфир. Однако в день "прямой линии" на территории сельсовета был отключен интернет.