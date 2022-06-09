Астрахань и Туркменбаши стали городами-побратимами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Посол Туркменистана в РФ Батыр Ниязлиев и вице-губернатор, председатель правительства Астраханской области Олег Князев подписали в Москве соглашения о сотрудничестве между Астраханской областью и туркменским Балканским велаятом (областью), побратимстве между городами Астрахань и Туркменбаши и соглашение в сфере образования, сообщает туркменское информагентств Orient.

Стороны отметили, что спектр отношений между Астраханской и Балканской областями может быть весьма широким, уточнив, что речь идет прежде всего о сотрудничестве в сферах развития морского транспортного сообщения, судостроения, туризма, говорится в сообщении.

От российской стороны в переговорах также приняли участие глава муниципального образования "Город Астрахань" Олег Полумордвинов, министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, ректор Астраханского госуниверситета Константин Маркелов.

Соглашение в сфере образования подписали ректоры Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева и Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Вузы договорились об академических обменах, реализации совместных проектов, организации курсов повышения квалификации, разработке и реализации образовательных программ, выдаче двойных дипломов.