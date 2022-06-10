Мурашко отметил, что смертность в РФ упала до показателей ниже пандемийного периода

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Показатели смертности населения в России достигли уровня ниже пандемийного периода, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. В последние недели мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов остается достаточно большим, но вернулась к (уровню), ниже допандемийного периода", - сказал Мурашко на приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.

Он также отметил, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России достиг одного из максимальных показателей.

"Сегодня мы получили предварительные пока цифры. Констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущие периоды", - сказал Мурашко.