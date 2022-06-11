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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

В России за сутки COVID-19 заболели 3,6 тысячи человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 627 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 678 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

В Москве зарегистрировали 220 случаев заражения, в Петербурге - 214.

В больницы попали еще 1 362 человека. Увеличение количества госпитализированных произошло в 34 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 72 человека, накануне штаб сообщал о 70 умерших.

Выздоровели за сутки 4 827 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 373 тыс. 184 случая заражения коронавирусной инфекцией, 379 955 умерших и 17 млн 791 тыс. 081 выписанный.

Хроника 09 января 2020 года – 11 июня 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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