Запорожская область с июля вводит налоги для бизнеса

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Упрощенная система налогообложения вводится на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

"Уже создан налоговый кодекс. Но на первый месяц, то есть на июнь, мы сделали нулевую ставку налога. С 1 июля у нас будет 5% налог с выручки и 10% - для тех, кто занимается любым подакцизным товаром - алкоголь, сигареты. Это упрощенная система, которую мы приняли моим распоряжением", - сказал Балицкий.

Налоговая инспекция, в составе которой три специалиста из Москвы, уже работает, уточнил он.

Как сообщалось, ранее ВГА освободила бизнес от уплаты налогов Киеву.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.