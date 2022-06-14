Запорожские власти заявили, что не будут формировать парламент до конца спецоперации

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Решение о формировании парламента в Запорожской области будет принято не ранее, чем завершится специальная военная операция. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Парламента у нас не планируется. Пока мы себя не видим в любом парламентском формировании. Мы не будем создавать этот орган, пока не закончится спецоперация", - сказал Балицкий.

По его словам, первоочередная задача - поддержка экономики региона.

"Мы занимаемся сейчас железной дорогой, поднимаем сельское хозяйство, предприятия. Мы вывели на работу практически всех медиков, почти все учителя работают, все коммунальные службы работают. Работает все, что должно работать, люди начали получать зарплату. Если люди поверят в Россию, то будем проводить референдум", - отметил глава временной администрации.

Перед референдумом предстоит провести "мощную социологию", дальнейшие действия будут зависеть от явки, пояснил он.

"Если будет больше 50% явка и, соответственно, больше половины людей (заявят, что хотят быть - ИФ) в составе России, то я подам эти документы на имя президента РФ. И уже законодательные и исполнительные органы РФ будут принимать решение, будут ли они нас принимать. На что мы очень рассчитываем, мы видим свое будущее с Россией", - сказал Балицкий.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

7 июня глава временной администрации запорожского Мелитополя Галина Данильченко заявила, что будущее региона едино с Россией, поэтому началась подготовка к референдуму. После этого Балицкий говорил, что желательно сделать это "как можно быстрее, в начале осени".