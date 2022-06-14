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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ достиг минимума с апреля 2020 года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 2 797 новых случаев, что стало минимальным значением с апреля 2020 года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 199. Количество заболевших за сутки второй день подряд держится на уровне менее 3 тыс., и стало минимальным с 14 апреля 2020 года, когда за 24 часа было подтверждено почти 2,8 тыс. заболевших.

Количество госпитализаций за сутки составило 708 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,2%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 61 человек, накануне штаб сообщал о 56 умерших.

Выздоровели за сутки 3 324 человека, или на 9,8% меньше в сравнении с 13 июня.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 382 344 случая заражения коронавирусной инфекцией, 380 137 умерших и 17 801 569 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 14 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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