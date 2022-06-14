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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В Госдуме законодательно уточнят причины конфискации животного у хозяина

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - К третьему чтению законопроекта об ответственном обращении с животными будет предложено принять постановление о требованиях к содержанию животных, возможности их конфискации и регламентации деятельности заводчиков, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

"Когда законопроект будет проходить третье чтение, мы предложим Госдуме принять постановление с рекомендациями правительству, регионам и Генпрокуратуре", - сказал Бурматов "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что в постановлении будет предложено запустить федеральный проект по созданию сети приютов для безнадзорных животных по типовым проектам за счет средств федерального бюджета.

"Также будет предложено утвердить ветеринарные правила содержания животных о том, сколько животных безопасно держать в квартире, о требованиях к их содержанию. Кроме того, нужно прописать, за что можно конфисковать животное, виды жестокого обращения", - отметил Бурматов.

Кроме того, он предлагает создать "систему реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда и фактах жестокого обращения с животными, в каждом регионе будет свой единый телефон, куда можно будет позвонить и сообщить о стаях безнадзорных животных, чтобы выехал отлов, либо о жестоком обращении".

Также в постановлении будет предложено создать системы мониторинга численности безнадзорных животных.

"Ещё один пункт - регламентирование разведения животных. Сейчас вообще не регламентируется деятельность заводчиков животных. Черные заводчики выбрасывают бракованный приплод, никто за этим не следит", - отметил Бурматов.

Также субъектам будут даны рекомендации по введению льготной стерилизации и поддержке волонтерских инициатив.

Кроме того, в постановлении планируется прописать обращение к Генпрокуратуре с просьбой провести проверку соблюдения законодательства в области соблюдения требований к обращению с животными, в том числе с безнадзорными.

Госдума Владимир Бурматов
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