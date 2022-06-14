Поклонская сообщила о назначении ее советником генпрокурора

Наталья Поклонская Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Наталья Поклонская, указом президента РФ освобожденная от должности заместителя главы Россотрудничества, сообщила, что ее назначили советником генерального прокурора России.

"Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова", - написала она в своем телеграм-канале во вторник.

При этом она заявила, что прекращает ведение социальных страниц и публичную деятельность.

"Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ", - отметила она.

Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны – переходного периода перед присоединением полуострова к России. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.

В октябре 2021 года президент РФ назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде, а в феврале 2022 года освободил от этих обязанностей и назначил заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Накануне стало известно об ее увольнении с этой должности.