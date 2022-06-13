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Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества

Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества
Наталья Поклонская
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Наталья Поклонская указом президента РФ освобождена от должности заместителя главы Россотрудничества.

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Поклонская написала в своем телеграм-канале, что увольнение связано с переходом на другую работу.

На пост заместителя главы Россотрудничества она была назначена в феврале 2022 года. До этого ей прочили пост посла РФ в Кабо-Верде, но назначение не состоялось.

Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала она планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.

Наталья Поклонская Россотрудничества
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