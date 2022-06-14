Экс-мэр райцентра в Свердловской области получил 8,5 года колонии за коррупцию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор за коррупционные преступления бывшему главе Тугулыма Свердловской области Сергею Селиванову, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник.

"В январе 2016 года он потребовал от директора МКУ "Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа" ежемесячно передавать ему лично взятку в сумме 50 тыс. рублей и иного имущества за общее покровительство", - отмечает прокуратура.

Также взамен глава гарантировал ежегодное продление трудового договора и непринятие к ней мер ответственности в случае выявления нарушений по службе.

В результате, по данным следствия, с февраля 2016 года по март 2019 года Селиванов получил от директора МУПа около 2 млн рублей как в виде денег, так и в виде имущества.

Кроме того, с декабря 2013 года по декабрь 2018 года он за счет бюджета пользовался дома услугами телефонной связи и интернета, за их предоставление из местного бюджета было выплачено свыше 126 тыс. рублей.

В свою очередь пресс-служба регионального следственного управления СКР уточняет, что по требованию Селиванова директор МУПа включила домашний адрес главы в перечень объектов установки оборудования и оплаты услуг связи за счет бюджета при заключении муниципальных контрактов с коммерческой компанией.

В обеспечительных целях судом по ходатайству следствия был наложен арест на имущество обвиняемого.

Между тем пресс-служба регионального ГУ МВД России отмечает, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального главка МВД.

Тугулымский районный суд признал экс-главу виновным по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере), ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом свыше 19,4 млн рублей.

Также он на семь лет лишен права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления.

Полтора года назад директор муниципального учреждения тоже была осуждена за присвоение бюджетных средств.