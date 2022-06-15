Полицейские в Красноярске заинтересовались дорожным конфликтом с оружием

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на Комсомольском проспекте в Красноярске, о котором стало известно после появления видеозаписи в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по краю.

Во время мониторинга СМИ полицейские выявили в одной из социальных сетей видеозапись дорожного конфликта с автомобильного регистратора. На видеозаписи видно, что водитель автомобиля Audi Q8 догоняет SsangYong Rexton, после чего пассажир Audi прицеливается и пытается выстрелить из предмета, похожего на оружие. Далее, предположительно, водитель и пассажир Audi пытаются попасть в салон SsangYong и бьют автомобиль по боковым стеклам.

"Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало. Сотрудниками ОВД данное происшествие было инициативно зарегистрировано, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, личности мужчин", - говорится в сообщении.